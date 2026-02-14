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В день всех влюблённых — самая тема сходить на каток. — В программе ледовое шоу Ильи Авербуха с участием олимпийских чемпионов. — Мастер-классы от лучших фигуристов России — Альфа-трак с призами и подарками — Выступление Mirele, Biicla и Машкова Начало в 12:00 При покупке билетов нужно выбирать слот на 14:30
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