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Диско клуб на катке

Каток в Парке «Ходынское поле», Ходынский бульвар, 8с1

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 700₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

В день всех влюблённых — самая тема сходить на каток. — В программе ледовое шоу Ильи Авербуха с участием олимпийских чемпионов. — Мастер-классы от лучших фигуристов России — Альфа-трак с призами и подарками — Выступление Mirele, Biicla и Машкова Начало в 12:00 При покупке билетов нужно выбирать слот на 14:30

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