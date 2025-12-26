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Про событие
Акустический концерт творческого объединения уличных поэтов и представителей грязного рэпа и хип-хоп культуры. Выступают: Spontaan, Незамысловатый, Молодой Никита, Orijinaljunk, Юрий Кедров, Mr. Freeze, Мактрахер. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.
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