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Dirty Gang Waggon

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Акустический концерт творческого объединения уличных поэтов и представителей грязного рэпа и хип-хоп культуры. Выступают: Spontaan, Незамысловатый, Молодой Никита, Orijinaljunk, Юрий Кедров, Mr. Freeze, Мактрахер. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.

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