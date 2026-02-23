Динара Курбанова
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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Завершение:
от 1000₽ до 1750₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Динара участвовала в проектах «Камеди-баттл» и «Лига городов» на ТНТ, снималась в шоу на канале Стендап клуба номер 1, а ещё играет в КВН на Первом канале.
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