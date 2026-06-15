Проверка материала Димы Гаврилова — известный по проектам «StandUp» на ТНТ и «Прожарка» на ТНТ4 . Тебя ждёт глубокий анализ повседневных ситуаций, неожиданные наблюдения и особый стиль подачи, где ирония сочетается с философским взглядом на жизнь.