Дима Гаврилов. Проверка материала
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала Димы Гаврилова — известный по проектам «StandUp» на ТНТ и «Прожарка» на ТНТ4 . Тебя ждёт глубокий анализ повседневных ситуаций, неожиданные наблюдения и особый стиль подачи, где ирония сочетается с философским взглядом на жизнь.
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