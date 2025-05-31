Денис Гвоздев. Сольный концерт
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Денис Гвоздёв – стендап-комик, победитель пятого сезона шоу «Открытый микрофон», участник проекта Stand Up на ТНТ, финалист Премьер-лиги КВН в составе команды «Флэш-Рояль». Сбор: 18:30.
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