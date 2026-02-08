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Роскошный вече-рок: зафиксируешь день рождения Насти Полярной в компании маститых инди-артистов и локальных звёздочек. Ожидаются исключительно позитивные движения. На сцене: Большой Добрый Пёс, уколь (акустика), девчонки Хадн дадн, gradirnja, Скользкие типы Донат от 200 на входе
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