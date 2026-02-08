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День Рэ

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Роскошный вече-рок: зафиксируешь день рождения Насти Полярной в компании маститых инди-артистов и локальных звёздочек. Ожидаются исключительно позитивные движения. На сцене: Большой Добрый Пёс, уколь (акустика), девчонки Хадн дадн, gradirnja, Скользкие типы Донат от 200 на входе

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