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Deja-vu: путешествие в Париж

Taganka Roof, Большой дровяной переулок 6

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Неизведанные улочки Парижа, двое влюбленных, чашка кофе и целый вечер впереди. Две француженки с собачками, утренние круассаны и чай. Или ночной Париж, Эйфелева башня, украшенная тысячами огней, и уличная музыка восхищают гостей своим величием. Этот город для каждого свой, но всех в нем объединяет любовь к хорошей музыке. Программа «Deja-vu» Imperialis Orchestra — это атмосфера французского шарма, романтики, любви… Волнующий звук скрипки перенесёт тебя на вершину La tour Eiffel, откуда ты увидишь всю величину и красоту одного из самых загадочных городов Европы. От вечнозеленых хитов французского шансона до самых современных популярных композиций. Легендарная музыка французских исполнителей: Edith Piaf, Charles Aznavour, Isabelle Geffroy (Zaz), а также музыка из мюзикла «Notre-Dame de Paris». Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждет потрясный вид на центр Москвы, а также бар.

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