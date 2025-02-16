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Мorning cofee club — новый тренд для модников. Формат вечеринки напоминает утренник — гости пьют кофе, танцуют и веселятся. Всё почти как на обычной тусовке, только днём и без алкоголя. ЗОЖ же? Окунись в атмосферу кофейного рейва вместе с DJ Тихим. Dress code: casual.
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