Мorning cofee club — новый тренд для модников. Формат вечеринки напоминает утренник — гости пьют кофе, танцуют и веселятся. Всё почти как на обычной тусовке, только днём и без алкоголя. ЗОЖ же? Окунись в атмосферу кофейного рейва вместе с DJ Тихим. Dress code: casual.