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[отменено] Чувственный соул-джаз внутри легендарной высотки

Высотка Radisson Collection, Кутузовский проспект, 2/1с1, этаж 3

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Завершение:

от 3200₽ до 5400₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Внимание: мероприятие отменено. Из чего рождается страсть? Roofevents собрал частицы невероятно страстной формулы любви в одной программе. Внутри легендарной высотки ты услышишь самые чувственные хиты от 60-х до 00-х: Nina Simone, Elvis Presley, Sam Brown, Amy Winehouse, Sade и многих других в исполнении очаровательной джазовой певицы с сочным афро-тембром Telliodora. Тебя ждут все музыкальные оттенки любви: страсть «I Put a Spell on You» Нины Симон, нежность «Mr Magic» Эми Уайнхаус, одержимость «Stop» Сэм Браун и множество других граней этого невероятного чувства в волшебном звучании джаза, r’n’b и соула. Telliodora — звучный псевдоним джазовой певицы Александры Черноусовой. Её выступления — квинтэссенция страсти и безупречного владения голосом в 4.5 октавы. Telliodora зачарует неожиданным афроамериканским тембром, переходящим от волнующего грудного звука к невесомым высоким нотам.

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