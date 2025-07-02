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ЧУДАки
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Comedy magic - это самое смешное шоу фокусников в Москве. Состав Чуда’ков - профессиональные иллюзионисты, большие артисты жанра «Comedy Magic» И «StandUp Magic». На 1,5-2 часа тебя охватыватит удивление и смех. Это и создаёт на вечеринках такую мощную, вдохновляющую атмосферу.
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