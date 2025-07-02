Comedy magic - это самое смешное шоу фокусников в Москве. Состав Чуда’ков - профессиональные иллюзионисты, большие артисты жанра «Comedy Magic» И «StandUp Magic». На 1,5-2 часа тебя охватыватит удивление и смех. Это и создаёт на вечеринках такую мощную, вдохновляющую атмосферу.