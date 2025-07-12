«Чо там?» — это шоу, где комики обсуждают аниме-тайтлы, находя смешное в сюжете, персонажах и клише. Они спорят, шутят, устраивают голосования и разбирают персонажей. Здесь можно не просто послушать, но и поучаствовать: предложить тему, высказать мнение и хорошо провести вечер. Комики: Мадияр Хакимов, Адиль Абдигаппар, Максат Мадали. Тайтл: Наруто, Аватар, Стальной Алхимик