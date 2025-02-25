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Четыре темперамента. Бах и Хиндемит

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

В новой программе оркестра im Spiegel музыка Пауля Хиндемита, одного из самых необычных композиторов XX века, раскрывается в диалоге с Бахом. Она построена вокруг «Четырёх темпераментов» Хиндемита для фортепиано и струнного оркестра. Когда в 1940 году хореограф Джордж Баланчин заказал Хиндемиту музыку для нового балета, тот обратился к старинной теории гуморов, описанной ещё Гиппократом. Согласно ей, в нас присутствуют четыре жидкости; смешиваясь в определенной пропорции, они определяют наш темперамент — так люди становятся флегматиками, холериками, сангвиниками или меланхоликами. «Четыре темперамента» прозвучит в финале, а все остальные вещи в программе как бы готовят нас к ним. Всего в программе два сочинения Баха и два — Хиндемита, но звучат они так, словно написаны четырьмя совершенно разными авторами. Идею сочетания разных темпераментов они отражают наилучшим образом.

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