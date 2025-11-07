Chess & Cocktails — вечер, который объединяет шахматы, коктейли и вдохновляющее общение. Формат создан для тех, кто хочет провести время с пользой и вкусом, познакомиться с новыми людьми и попробовать себя в интеллектуальной игре в расслабленной обстановке. Что тебя ждёт: • Дегустация авторских коктейлей с закусками • Камерный формат — до 8 участников • Обучение шахматам в лёгком формате — подойдёт даже новичкам • Возможность сыграть первую партию в комфортной атмосфере • Нетворкинг и новые знакомства • Фото- и видеосъёмка — стильные кадры на память Формат подходит для мужчин и женщин, эстетов, предпринимателей и всех, кому интересно сочетание интеллекта, вкуса и лёгкости общения. Дресс-код (приветствуется): Cocktail Attire — классика осенних дегустаций и светских вечеров: платья миди, костюмы, рубашки без галстуков, ботильоны или лоферы, немного блеска в аксессуарах Условия участия: в стоимость билета включен депозит 1500 на заказ по меню и отдельно дегустация коктейлей. Продолжительность: 2–3 часа. Ведущая: Светлана — создатель проекта «Шахматы в ресторане».