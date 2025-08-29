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Чёрный Государь

Гончарная улица, 7/4с1

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Завершение:

от 1000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Казанская группа в стиле мета-русский рок. Ребята играют с эстетикой советского рока, превращая её в яркое и многослойное путешествие: от постиронии к искренности, от ВИА до стадионного синти-попа, от балагана до баллады. На первом московском концерте за 4 года группа презентует новый альбом «ЧГ». На разогреве — Укухума, московский музыкальный проект на стыке арт-попа, инди и дрим-фолка.

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