Выдающийся контрабасист, композитор, основатель авант-джазового «Волковтрио» и музыкального Volkov ManiFEST'а в одиночку озвучивает один из самых известных фильмов в истории кино, классику киноавангарда — «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1929).