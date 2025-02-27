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Человек с киноаппаратом. Человек с контрабасом

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Выдающийся контрабасист, композитор, основатель авант-джазового «Волковтрио» и музыкального Volkov ManiFEST'а в одиночку озвучивает один из самых известных фильмов в истории кино, классику киноавангарда — «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1929).

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