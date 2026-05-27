Когда чай стал главным напитком в России? Почему зелёный чай был в моде, а фальсификации — в тренде? Что за загадочный «посёлок миллионеров» вырос вокруг чайной культуры? На эти и другие вопросы ответит искусствовед и этнограф Анастасия Некрасова. А ещё тебя ждёт: — Дегустация необычных вкусов: Ландрины — леденцовая карамель по рецепту середины XIX века с натуральными эссенциями (шампанское, мята, чабрец, арбуз). Исландский мох — мода конца XIX века на терпкие, лечебные десерты (да-да, его тоже ели!). Пряники по старинным рецептам: калужский (русский мокрый пряник по рецепту XVIII века) и вяземский (русский марципан, самый дорогой русский пряник по рецепту XVII века). «Французское с нижегородским»: желудёвый кофе и трюфели с цикорием. — Игры, которые увлекали наших предков: «Флирт цветов» — салонная игра с тайными посланиями (игра строилась на тайной коммуникации между игроками). Бирюльки — игра на проверку ловкости и нервов. Продолжительность: 2 часа.