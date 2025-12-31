Проведи новогоднюю ночь 2026 на зрелищной вечеринке по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Это буде необыкновенное приключение длиной в незабываемую ночь. Организует волшебную ночь сплоченная команда вместе с евент-организатором и режиссером Antonio Komaro известным своими масштабными театрализованными праздниками. В программе: — Артисты цирка White Circus — Шоу-балет — Артисты театра и кино — Этно музыканты — Кавер-группа Golden Light — Кавер-группа Black Impact — Световое шоу Bionica — Ведущий Андрей Ижевский — DJ Сбор гостей с 21:00 до 23:00, начало шоу в 23:00. В стоимость билета на Новый год входит фуршет и гала-ужин с разнообразными холодными и горячими закусками, салатами, горячим и десертами, а также FREE BAR c алкогольными и безалкогольными напитками на протяжении всего мероприятия. Dress Code: В одежде у вас нет строгих правил и ограничений, а главные стилисты – это воображение и вдохновение. Смело дополняй свой образ оригинальными и фантазийными аксессуарами Не допускается спортивная одежда