В мягком сиянии свечей зазвучат волшебные мелодии Чайковского — «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», а вместе с ними — вечные рождественские шедевры и современные музыкальные откровения. Камерный оркестр Gloria, известный своим утонченным звучанием и мастерством исполнения, подарит атмосферу настоящего праздника. Волшебная музыка великих композиторов наполнит пространство крыши, создавая ощущение чуда и волшебства. А балетные миниатюры в исполнении очаровательных балерин станут воплощением изящества и лёгкости. Четыре утончённых номера превратят вечер в живое полотно, где музыка и движение сольются в единое чудо.