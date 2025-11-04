Внимание: перенос концерта на 4 ноября 2025, 19:00. Команда, сочетающая в своем творчестве яростный и жёсткий деткор. Будь первым кто услышит неизданный материал группы живьём и уйдёт в разнос под нашумевшие боевики. Испытай на себе всю мощь и динамику музыкального буйства, погрузившись в атмосферу жирных рифов и добротных брейкдаунов.