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Внимание: перенос концерта на 4 ноября 2025, 19:00. Команда, сочетающая в своем творчестве яростный и жёсткий деткор. Будь первым кто услышит неизданный материал группы живьём и уйдёт в разнос под нашумевшие боевики. Испытай на себе всю мощь и динамику музыкального буйства, погрузившись в атмосферу жирных рифов и добротных брейкдаунов.
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