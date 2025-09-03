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Быть собой в сиянии 8000 свечей

проспект Мира, 119с545

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 7000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Театр под звёздами, где свет 8000 свечей становится зеркалом неба. Где ты словно оказываешься между светом под ногами и светом над головой. Звук живого оркестра, мощь мужского хора и женского вокала, ритмы Muse, Pink Floyd и Led Zeppelin — не для тихой рефлексии, а для внутреннего пробуждения, как от вспышки молнии. Вместо туманных грёз — взрыв чистой энергии.

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