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Про событие
Театр под звёздами, где свет 8000 свечей становится зеркалом неба. Где ты словно оказываешься между светом под ногами и светом над головой. Звук живого оркестра, мощь мужского хора и женского вокала, ритмы Muse, Pink Floyd и Led Zeppelin — не для тихой рефлексии, а для внутреннего пробуждения, как от вспышки молнии. Вместо туманных грёз — взрыв чистой энергии.
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