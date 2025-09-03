Театр под звёздами, где свет 8000 свечей становится зеркалом неба. Где ты словно оказываешься между светом под ногами и светом над головой. Звук живого оркестра, мощь мужского хора и женского вокала, ритмы Muse, Pink Floyd и Led Zeppelin — не для тихой рефлексии, а для внутреннего пробуждения, как от вспышки молнии. Вместо туманных грёз — взрыв чистой энергии.