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Burlesco! Итальянский квартирник в стиле 1950-х

«Петрович»: клуб-ресторан
Мясницкая улица, 24/7с3

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Москва, 1950-е годы. В коммуналку на Покровских воротах заселяются... итальянцы. Эти тонкие стены не были готовы к таким высоким отношениям. На дворе будет -25°C, а у здесь будет +25°C. В программе: — Итальянская паста — Итальянская музыка — Софи Лорен с бурлеском и стендапом — Тарантелла, гладиаторы и Bella Ciao — Арлекино, Пьеро и Коломбина — Огромный бокал Мартини — Католическая грешница — Романтичный гондольер — Опера на завтрак, эстрада на ужин — Путешествие по всей Италии от Рима до Неаполя — И специальный номер от шеф-повара А также венецианский площадной театр с участием всех желающих.

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