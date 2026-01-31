Москва, 1950-е годы. В коммуналку на Покровских воротах заселяются... итальянцы. Эти тонкие стены не были готовы к таким высоким отношениям. На дворе будет -25°C, а у здесь будет +25°C. В программе: — Итальянская паста — Итальянская музыка — Софи Лорен с бурлеском и стендапом — Тарантелла, гладиаторы и Bella Ciao — Арлекино, Пьеро и Коломбина — Огромный бокал Мартини — Католическая грешница — Романтичный гондольер — Опера на завтрак, эстрада на ужин — Путешествие по всей Италии от Рима до Неаполя — И специальный номер от шеф-повара А также венецианский площадной театр с участием всех желающих.