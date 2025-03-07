На сцене четыре убойных банды с девушками у микрофона. Красивые, талантливые и брутальные. Mass Madness — агрессивный и техничный трэш на грани с дэт-металлом, наполненный угаром, динамикой и скоростью. Предельно жестокие риффы, зубодробительная ритм-секция в сочетании с женским экстремальным вокалом, англоязычной лирикой и мощной подачей. Falsehate — ядерная смесь мощных риффов, мелодичных соло и разрушительных брейкдаунов с брутальнейшим женским экстримом и красивым чистым вокалом. Maori — симбиоз модерн — и грув-метала. Начав в 2020 году как инструментальный проект, со временем группа всё же обзавелась вокалисткой, и теперь предлагает слушателю современный вариант метал музыки с жёстким, хлёстким и запоминающимся саундом. Mortal Dismay — четверо всадников металлического апокалипсиса, способные создать монолит из ядовитых риффов, рычащего баса, громоподобных ударных и вокала, вызывающего демонов из самых глубин преисподней.