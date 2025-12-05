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Brutal Death Metal Gig

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

На сцене: — F*CK YOUR DEPRESSION — Пенза — Brutal Death/Grind Шквальная Brutal Death группировка из Пензы, представляющая из себя смесь ярости, безумия и невероятного напора! Мощная программа с новыми хитами проедет по тебе многотонным катком. — IMPLOSIVE — Москва — Death Metal Это сплав высокоскоростного, бескомпромиссного Death Metal молотилова и родственных жанров. Сформированная в 2020 году группа заявила о себе, регулярно участвуя в фестивалях и локальных тематических концертах. — SACRAL DISFIGURED — Тверь — Technical Brutal Death Metal Ломаные партии в перемешку с качем, где каждый участник отдается своему инструменту, держа слушателя в гнетущей атмосфере. Лирика поднимает вопросы темных сторон людей и социума. Эта команда отдаёт дань только олдскулу. Билеты в день концерта: С репостом закреплённой записи https://vk.com/wall-145886309_2529 — 600 руб./Без репоста — 700 руб.

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