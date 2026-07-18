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Брик бай брик

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Электрические схемы растут в количестве. Электрические схемы взаимоуничтожатся. Прикольно слушать звук, когда вычленяешь квадратики из микросхем, не дождавшись их взаимоуничтожения. Железяки будут сопрягаться. Железяки будут играть в рознь. Операторы игры будут извлекать звук и снова никто ни о чём не догадается... Программа: — 19:00 Tookta — 20:00 Ogneo — 21:00 novocainerascal — 22:00 yawning heights — 23:00 Wiiu Wiiu — 00:00 VYRVALEKS — 01:00 alexander turkin — 02:00 intruder.wav Вход свободный, но организатор принимает донат.

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