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Бомбочка

Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

от 300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Панк-фестик Бомбочка возвращается! За тотальный снос лица отвечают: Влажность-2018 ублюдки! страх одиночества (воронеж) ты тоже ничего (рязань) сканк! Slut НАДРЫВ Enter: Онлайн-регистрация по кнопке «Купить билет» + donation на входе от 300р

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