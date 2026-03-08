Макс Поваго — комик, юморист, юрист. Участник «Шоу историй» на канале Stand-Up Club #1 Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе, не переживайте. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.