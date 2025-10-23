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Большой StandUp

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Cтендап с участниками проектов: «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон», «Labelcom», «Разгоны», «ЧУВС», «Прожарка», «22 комика» и многих других. В этот вечер они подарят пул ярких эмоций и предложат самые проверенные шутки. Состав: Денис Антипин Миша Босов Секретный Комик Егор Свирский Сбор гостей в 19:30 Начало в 20:00

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