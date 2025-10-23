Cтендап с участниками проектов: «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон», «Labelcom», «Разгоны», «ЧУВС», «Прожарка», «22 комика» и многих других. В этот вечер они подарят пул ярких эмоций и предложат самые проверенные шутки. Состав: Денис Антипин Миша Босов Секретный Комик Егор Свирский Сбор гостей в 19:30 Начало в 20:00