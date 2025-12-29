Интересный формат, на котором выступают комики с проверенным материалом. Лучшие из лучших выступают для тебя на сцене Stand Up Brothers. Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Самое главное - это очень душевный формат, которой заходит каждому зрителю. Комики, которые выступают на этом формате, - участники таких проектов, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский Стендап на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Самое главное, что состав всегда разный.