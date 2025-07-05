Большой Открытый Микрофон
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Можно ли выступить новичку? Да! Вот как: Приходи в Клуб за 20 минут до начала шоу. Пиши свою фамилию на бумажке, кидай в ведро и жди своей очереди. Выступить смогут первые 30 комиков. Вход — покупка напитка в баре.
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