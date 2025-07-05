Можно ли выступить новичку? Да! Вот как: Приходи в Клуб за 20 минут до начала шоу. Пиши свою фамилию на бумажке, кидай в ведро и жди своей очереди. Выступить смогут первые 30 комиков. Вход — покупка напитка в баре.