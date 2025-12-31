Большой новогодний StandUp концерт
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, оливье и ящик шампанского. Тебя ждут монологи комиков, проводящих рефлексию прошедшего года. Это будет отличный вечер, в компании друзей. Бери с собой хорошее настроение, большую компанию, а остальное комики возьмут на себя.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи