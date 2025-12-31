Большой новогодний стендап - шоу для тех, кто уже приготовил селедку под шубой, оливье и ящик шампанского. Тебя ждут монологи комиков, проводящих рефлексию прошедшего года. Это будет отличный вечер, в компании друзей. Бери с собой хорошее настроение, большую компанию, а остальное комики возьмут на себя.