2 и 4 ноября в ДК Рассвет пройдут показы трёх программ международного конкурса Большого фестиваля мультфильмов. Мультфильмы 4 ноября распределены на три программы, одна из них — «Экспериментальная анимация». Короткометражные мультфильмы о ночных зонах отдыха, гневе, путешествиям спичек, а также вдохновения и посвящения Малевичу, Хармсу и другим.