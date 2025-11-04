Большой фестиваль мультфильмов
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Кино
Концерты
Необычное
Про событие
2 и 4 ноября в ДК Рассвет пройдут показы трёх программ международного конкурса Большого фестиваля мультфильмов. Мультфильмы 4 ноября распределены на три программы, одна из них — «Экспериментальная анимация». Короткометражные мультфильмы о ночных зонах отдыха, гневе, путешествиям спичек, а также вдохновения и посвящения Малевичу, Хармсу и другим.
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