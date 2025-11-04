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Большой фестиваль мультфильмов

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

2 и 4 ноября в ДК Рассвет пройдут показы трёх программ международного конкурса Большого фестиваля мультфильмов. Мультфильмы 4 ноября распределены на три программы, одна из них — «Экспериментальная анимация». Короткометражные мультфильмы о ночных зонах отдыха, гневе, путешествиям спичек, а также вдохновения и посвящения Малевичу, Хармсу и другим.

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