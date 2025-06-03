Концерт посвящён композиторам, ставшим знаменитыми благодаря музыке для кинематографа. Все они работали с известными режиссёрами, но в свободное время продолжали сочинять музыку для классических концертных площадок. Услышишь главного композитора Федерико Феллини Нино Роту, сюиту «Психо» Бернарда Херрманна, которая выросла из саундтрека к культовому фильму Хичкока, и пьесы Андрея Петрова, работавшего с Георгием Данелия и Эльдаром Рязановым.