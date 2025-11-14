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Крестьянские дети снова кошмарят Москву своей шабашкой под названием Болото. На этот раз к привычному звёздному (ага) составу фестиваля присоединяется петербургский репер Пош Гнаш. Не пропусти: этой промерзлой осенью будешь делать грязь. Состав: –Пош Гнаш –Письма Батюшкова –Phrogger –Azathoth –Testymoron Двери - 18:00 Начало - 19:00
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