Крестьянские дети снова кошмарят Москву своей шабашкой под названием Болото. На этот раз к привычному звёздному (ага) составу фестиваля присоединяется петербургский репер Пош Гнаш. Не пропусти: этой промерзлой осенью будешь делать грязь. Состав: –Пош Гнаш –Письма Батюшкова –Phrogger –Azathoth –Testymoron Двери - 18:00 Начало - 19:00