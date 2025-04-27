Большой благотворительный хор от проекта Hot Horist, на котором не просто разучишь хоровой мэшап из самых добрых песен Левана Горозия (L'One), но и споёшь в финале с ним вместе. Только представь, Леван читает рэп, ты хором поёшь припев, весь ДК Кристалл наполняется мурашками. Все собранные средства будут направлены в пользу благотворительного проекта «Дари еду!», который с 2016 года оказывает помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Так что не только знатно повеселишься, но и внесёшь свой вклад в доброе дело. Будешь соединять тёплые слова про любовь и веру в добро с драйвом и криками «все танцуют локтями!» — это уже классика. Петь уметь не нужно, нужно только кайфовать. Главное, выбирай удобную обувь, чтобы было приятно делать кач все полтора часа. Зови друзей и близких. Больше людей — больше добрых дел.