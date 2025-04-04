ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Бхх night shift

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Большая хипхопина, ночная смена. В лайнапе: мс улыбочка (hybrid set) Sir Soylok (live) бездомный (малосольный live к пятилетию альбома + хиты) КАЛОМЕС (live) Большой Матвей (hybrid set) Балик57 (hybrid set) Ohwy (hybrid set) vyaliyy b2b sport dj (hybrid set) koz b2b koshqa (dj)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста