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Большая хипхопина, ночная смена. В лайнапе: мс улыбочка (hybrid set) Sir Soylok (live) бездомный (малосольный live к пятилетию альбома + хиты) КАЛОМЕС (live) Большой Матвей (hybrid set) Балик57 (hybrid set) Ohwy (hybrid set) vyaliyy b2b sport dj (hybrid set) koz b2b koshqa (dj)
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