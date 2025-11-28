Свершается 20-ый фестиваль Бетонного Кубика. Еще пару лет назад, считавшийся зашедшим слишком далеко пранком, фестиваль передовой музыки и творчества в его великом проявлении, Бетонный Кубик отгремел своё 10-ое явление на каменистом пляже Невы. Взбудоражил сердца как никогда прельщенной публики, а кто-то даже унёс оттуда газовую гангрену. А первый Бетонный Кубик происходил в одноименном помещении с противоположной стороны Васильевского острова и совсем скоро водрузит на себя статус пятилетнего события. Порождающий множество слухов и сплетен фестиваль с размахом отметит своё двадцатое явление в цивильных условиях центра Москвы.