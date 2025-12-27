Бэкарнавал — ночь, в которой карнавал встречается с высокой модой, а клубная культура превращается в живой спектакль. Вдохновлённый эстетикой vogue и уличного модного шествия, БЭК формирует мощное визуальное высказывание — роскошный общий кадр, где каждый становится частью действия. Музыка — резиденты и избранные артисты: JANEA (live) / FLUTCHLINK (live) / ХЛОЯ (live) / VALEK UFORIA / LETSKAYA / DJ DONT JUDGE / SAD ALIEN Категории VOGUE BATTLES: VOGUE PERFORMANCE / HANDS PERFORMANCE / RUNWAY / BEST DRESSED — открытая категория, подарки от ARLIGENT Судьи: LEGENDARY VITALIY NINJA / MAKSIM VOODOO / DECKI Призовой фонд — 40 000 р. ?Для участия в батлах — отдельная категория билетов. Специальная программа ночи: — Голос вечера — ADA MOTHER NINJA — Шоу гимнасток — Танцевальные перформансы — Специальные гости — Металлизированная фото-зона и колесо фортуны от CHA U KAO — Авторские фото-хроники — Подарки от CHA U KAO и ARLIGENT Dresscode: праздничный. FC ?