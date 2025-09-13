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Beat The Price 4

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Cool Jerks Booking представляет: Thrash-Grind рубилово! Дорого! Да я лучше пива куплю! — кричат гоблины столичных подземелий и тут как удар двуручным топором по голове прилетает классический Beat The Price! 4 сотки — стакана пива в баре, за них ты получишь 3 мощнейших угарных группы, сёркл питы и отличный субботний вечер в компании : Bomzhiha — Быстрый, девичий, убийственный Grindcore заставит пуститься в мясной пляс. Tachyon — Молодая кровь Speed Thrash Metal создаст звуковое торнадо на рампе. Thrash Abuse — Таинственные адепты Crossover Thrash чьи треки узреть можно только вживую, держите лица, будет full contact. Билеты на входе, 400 с репостом (https://vk.com/wall-232556888_1) /500 без внимания к мероприятию

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