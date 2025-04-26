Дебютный сольник Бати – хулигана и перформанс-рэпера из Петербурга. Музыка Бати – переосмысление и продвижение электроники начала 90-х и актуальные саркастичные тексты. В них рэпер рассказывает историю уверенного в себе персонажа, потерявшегося в современной культуре. Компанию составит принц Сербии — Niko Grotik и специальные гости.