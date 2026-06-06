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Про событие
В этот вечер двери распахнутся на готическом балу в поместье у семейства Блэк. Готов к мрачной эстетике волшебства? Что тебя ждёт: — Бальные танцы В главном бальном зале всё время мероприятия будут проходить исторические танцы: падеграс, вальс, шапелуаз и другие. Обучение будет происходить на месте опытными мастерами. — Волшебные фотозоны Совершенно новые тематические фотозоны, которые позволят создать по-настоящему магические кадры. На этом балу будет целых 3 волшебных фотозоны. — Интерактивные стенды Тебя ждут стенды по вселенной Гарри Поттера, задания и испытания, которые помогут глубже погрузиться в атмосферу и проверить свою смекалку, ловкость или ум. — Мультифандомная косплей-программа На мероприятии оживут персонажи из разных вселенных — от тёмных лордов до загадочных героев, создавая яркое и незабываемое шоу. — Большой магический квест Распутай все загадки и тайны поместья Блэк и стань частью их загадочной истории. — Тематические напитки и сладости на баре Лисья Нора Особые зелья и напитки в готическом стиле, включая специальный напиток бала — Вкус Ночи. Он будет подаваться в донорских пакетах и доступен в ограниченном количестве только на этом балу. — Магический маркет Уникальный авторский мерч от агенства Мэджик, а также тематический мерч, созданный специально для этого бала. — Совиная почта Интерактив с волшебными записками. Отправь тайное послание, признание или загадочное письмо своему другу или красивой даме — и совы доставят его прямо в руки адресату. — Дискотека В конце вечера тебя ждёт грандиозная дискотека, где магия уступит место музыке, танцам и зажигательному веселью. Дресс-код: мрачные аристократы, волшебные образы, готическая эстетика. Больше информации об участниках, мастер-классах и активностях: https://vk.com/agmagic
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