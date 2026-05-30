Вдохновлённая шекспировской пьесой ночь превращается в исследование любви, хаоса и гармонии. Это бал внутри Особняка — здесь не будет посадочных мест. Гости становятся активными участниками действия: танцы, игры, неожиданные задания и перформансы проходят по залам и циклам сна. Дресс-код: Одежда свободного кроя из шёлка, хлопка, бархата/вельвета с кружевными элементами и ночными принтами. Комфортная открытая обувь. Блёстки, пайетки и волшебство в деталях. Пастельная палитра из сочетаний нежно-розового, голубого и синего. Программа вечера: Концерт Диджей-сет Уголки сна Лаунж зона и фотозона Гадания на таро Бар алхимических опытов