Это будет абсолютно новая выставка, претендующая на роль главной площадки для презентации новинок автомобильного рынка. В программе салона: • Тест-драйвы • Отдельные экспозиции ретромашин, тюнинга, внедорожной техники и товаров для путешествий • Встречи с известными блогерами, путешественниками • Развлечения для взрослых и детей Тебя ждёт незабываемые впечатления и полное погружение в мир автомобилей.