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Автошоу

КВЦ "Патриот Экспо", Зеленая роща, Московская область

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Стендап
Фестивали

Про событие

Это будет абсолютно новая выставка, претендующая на роль главной площадки для презентации новинок автомобильного рынка. В программе салона: • Тест-драйвы • Отдельные экспозиции ретромашин, тюнинга, внедорожной техники и товаров для путешествий • Встречи с известными блогерами, путешественниками • Развлечения для взрослых и детей Тебя ждёт незабываемые впечатления и полное погружение в мир автомобилей.

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