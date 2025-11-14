Возраст 6+
Стендап
Фестивали
Про событие
Это будет абсолютно новая выставка, претендующая на роль главной площадки для презентации новинок автомобильного рынка. В программе салона: • Тест-драйвы • Отдельные экспозиции ретромашин, тюнинга, внедорожной техники и товаров для путешествий • Встречи с известными блогерами, путешественниками • Развлечения для взрослых и детей Тебя ждёт незабываемые впечатления и полное погружение в мир автомобилей.
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