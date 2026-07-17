ИТ-рейв для ИТ-комьюнити. В программе — ничего корпоративного и душного. Только музыка, коктейли и танцы до утра (реально до утра). — Разогрев под диджей-сеты от коллег из AvitoTech, Ozon, Т-Банка и Респект Агентства — Шумно продолжишь под треки Lavblast Boris Redwall Salame The Dawless — И завершение рейва с Biicla Подкрепиться можно будет в корнерах Ровесника и Underdog. Бар: всё в лучших традициях ДК Кристалла.