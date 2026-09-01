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  1. Москва
  2. События

Авангард

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два интереснейших московских объединения — Oz4r3n13 и Momentum впервые полноценно коллаборируют. Будет две части мероприятия: Вечерняя, Oz4r3n13 — электронное месилово без чётких рамок по жанрам, зазвучать может всё — от дабстеп ремикса на шансон, переходящего в драм-н-бейс. Ночная, Momentum — хард-техно рейв в его лучшем виде — начнётся всё самым тяжелым хардгрувом, перейдет в шранц, хард-техно, скричкор, а закончится френчкор-аптемпо в качестве добивания. Также на мероприятии предусмотрена интерактивная развлекательная зона и маркет зона. Лайнапы: Oz4r3n13: Vladilen Феникс Acropool Svnr Rage stone Momentum: Vladilen Kirush Fenix.mp3 Svnr K4ra

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