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Артём Мамаев

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик, известный своими остроумными и жизненными выступлениями. Артём активно выступает в различных стендап-клубах, включая такие известные места, как «Stand-Up Club #1», StandUp Store Moscow и другие. Он стал заметной фигурой в российском стендапе благодаря своему уникальному стилю, в котором сочетаются наблюдательный юмор и личные истории.

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