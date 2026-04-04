Стендап-комик, известный своими остроумными и жизненными выступлениями. Артём активно выступает в различных стендап-клубах, включая такие известные места, как «Stand-Up Club #1», StandUp Store Moscow и другие. Он стал заметной фигурой в российском стендапе благодаря своему уникальному стилю, в котором сочетаются наблюдательный юмор и личные истории.