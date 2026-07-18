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Про событие
Индастриал как отправная точка. Три лайва, пять сетов. Откроет Gal. Околополуночи — лайвы Vova karaulan и Timur Ptahin. B прайм — Arihorne, quicklilac и Nikita Telegin. Еще один лайв — t_error 404. Утренний and. Диджеи: 23:30 gal 00:30 vova karaulan 01:30 timur ptahin 02:30 arihörne 03:30 quicklilac 04:30 nikita telegin 05:30 t_error 404 06:30 and
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