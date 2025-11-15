Два дня встреч с красотой, удачных покупок и поиска антикварных сокровищ. В фестивале участвуют более 20 антикварных дилеров, продавцов и коллекционеров. Будут представлены: — Мебель 19 века из Бельгии, Франции, Голландии, Германии — Фарфоровая посуда 19-20 века от самых именитых мануфактур и брендов Европы — Русский фарфор 19 веков — Предметы сервировки, столовое серебро и серебрение — Живопись 19-20 веков — Произведения декоративно-прикладного искусства — Винтажные и антикварные украшения из России, Европы и США — Антикварный текстиль — Винтажные и антикварные рождественские и новогодние игрушки Тебя ждут приятные цены, приветственное шампанское, ожившая музыка конца 19-начала 20 века в исполнении великолепных граммофонов и патефонов, общение с антикварами и коллекционерами, буфет. Вход свободный. Время работы фестиваля с 12.00 до 21.00