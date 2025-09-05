ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Андрей Колмачевский и Иван Гаркушко

Моряк и Чайка на Покровке, улица Покровка, 16

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участники популярных ТВ-шоу и Интернет-проектов выступят со своими новыми шутками. Проверочный концерт Андрея Колмачевского и Ивана Гаркушко. Вечер пройдёт в уютном баре в центре Москвы. Гости шоу могут насладиться фирменными коктейлями, закусками и блюдами. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно. В меню есть широкий ассортимент блюд и напитков. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Рассадка гостей осуществляется администратором. Входные билеты не привязаны к определённому месту. Возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты идёшь на стендап большой компанией (более 2 человек), рекомендуем приобретать все билеты на одно имя

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста