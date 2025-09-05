Участники популярных ТВ-шоу и Интернет-проектов выступят со своими новыми шутками. Проверочный концерт Андрея Колмачевского и Ивана Гаркушко. Вечер пройдёт в уютном баре в центре Москвы. Гости шоу могут насладиться фирменными коктейлями, закусками и блюдами. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно. В меню есть широкий ассортимент блюд и напитков. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Рассадка гостей осуществляется администратором. Входные билеты не привязаны к определённому месту. Возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты идёшь на стендап большой компанией (более 2 человек), рекомендуем приобретать все билеты на одно имя