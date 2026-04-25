Андрей «Хопкинс» отмечает своё 59-летие
Садовая Черногрязская 22 с1
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от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
В свой день рождения самый взрослый комик России решил побыть объектом прожарки коллег по цеху, активно пообщаться со зрителями и рассказать свои лучшие шутки. Необычный формат, максимальная откровенность, самые горячие темы. Таким Андрея ты ещё точно не видел. Его часто называют Хопкинс — за внешнее сходство с Голливудским актёром. Но у Андрея Кузьмина и своя фильмография имеется — роли в нескольких сериалах и других комедийных проектах. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.
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