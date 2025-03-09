Талантливый стендап-комик Андрей Бебуришвили приятно удивил экспертов современного юмора. Поклонники тоже быстро полюбили артиста, а вот его биография остается не такой открытой книгой, как откровенные монологи и шутки на грани фола, которые рассказывает резидент «Камеди Клаб».